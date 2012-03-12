Ярмоленко возглавил гонку бомбардиров чемпионата Украины

Гол нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, проведенный им в состоявшемся вчера матче 22-го тура чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса» (3:0), позволил вингеру «бело-голубых» возглавить гонку бомбардиров текущего первенства. Теперь на счету футболиста 12 точных ударов, что на один больше, чем у форварда луцкой «Волыни» Майкона.

Добавим также, что третьим в споре голеодоров идет еще один нападающий «Динамо» — Браун Идейе, который забил 10 мячей. Четвертое же и пятое место пока делят Марко Девич («Металлист») и Никола Калинич («Днепр») — у обоих в активе по 9 точных ударов.

Динамо Киев от Шурика