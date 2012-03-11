Динамо в нервном матче добывает три очка

Завершился центральный матч 22-го тура Чемпионата Украины по футболу «Кривбасс» - «Динамо». Счет 0:3 (Ярмоленко 5, Лобджанидзе 10 авт., Мехмеди 96). Киевляне добыли три очка и снова возглавили турнирную таблицу. Сам же матч запомнится не столько игровыми моментами, сколько спорами, перестрелками в снежки между фанатами (включительно с прицельным «огнем» по судье) и как следствие - двумя остановками игры.

Ранее сегодня сыграли: донецкий «Металлург» с «Металлистом» - 1:1 (Морозюк 36 - Девич 46), а также львовские Карпаты, в очередной раз огорчившие своих фанов – ведя дома 2:0, бело-зеленые умудрились проиграть 2:3 симферопольской «Таврии», которая продемонстрировала настоящий характер. Голы: Лукас 37, Касьян 47 – Назаренко 62 пен., Гирский 71 авт, Шиндер 77).