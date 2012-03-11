Металлург отобрал очки у Металлиста
16:12, 11 марта 2012Спорт
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Перед финальным свистком команда Мирона Маркевича осталась в меньшинстве
Донецкий "Металлург" и харьковский "Металлист" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.
Оба мяча в этой встрече были забиты под завесу первого тайма. На 36-й минуте матча Морозюк прямым ударом со штрафного послал мяч в дальний верхний угол ворот Дишленковича.
"Металлист" отыгрался спустя 10 минут после того, как Тайсон заработал и подал угловой, а Девич переправил мяч в ворота хозяев.
Перед финальным свистком арбитр матча удалил защитника "Металлиста" Торсильери за нарушение правил на Данило и оставил команду Мирона Маркевича в меньшинстве.
Украина. Премьер-лига
22-й тур
Металлург Д – Металлист – 1:1
Голы: Морозюк 36 - Девич 46.
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