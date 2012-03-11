Металлург отобрал очки у Металлиста

Донецкий "Металлург" и харьковский "Металлист" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги не выявили победителя, сыграв вничью со счётом 1:1.

Оба мяча в этой встрече были забиты под завесу первого тайма. На 36-й минуте матча Морозюк прямым ударом со штрафного послал мяч в дальний верхний угол ворот Дишленковича.

"Металлист" отыгрался спустя 10 минут после того, как Тайсон заработал и подал угловой, а Девич переправил мяч в ворота хозяев.

Перед финальным свистком арбитр матча удалил защитника "Металлиста" Торсильери за нарушение правил на Данило и оставил команду Мирона Маркевича в меньшинстве.

Украина. Премьер-лига

22-й тур

Металлург Д – Металлист – 1:1

Голы: Морозюк 36 - Девич 46.

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