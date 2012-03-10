Шахтер догнал Динамо в турнирной таблице чемпионата Украины
17:12, 10 марта 2012Спорт
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"Шахтер"и "Динамо"имеют по 55 очков и лидируют в чемпионате, однако киевляне свой матч тура против криворожского "Кривбасса"проведут в воскресенье
Донецкий "Шахтер"сравнялся по количеству очков с лидером чемпионата Украины по футболу киевским "Динамо", у команды Юрия Семина остается игра в запасе, сообщают РИА Новости.
В субботу донецкая команда в рамках 22-го тура первенства на выезде взяла верх над мариупольским "Ильичевецем"со счетом 2:1 (1:0). На точные удары Томаша Хюбшмана (6-я минута) и Виллиана (54) хозяева смогли ответить только голом Константина Ярошенко (68).
"Шахтер"и "Динамо"имеют по 55 очков и лидируют в чемпионате, однако киевляне свой матч тура против криворожского "Кривбасса"проведут в воскресенье.
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