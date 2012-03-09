Украинка установила в Стамбуле мировой рекорд по пятиборью
23:30, 09 марта 2012Спорт
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Ей принадлежал и предыдущий рекорд
Украинская легкоатлетка Наталья ДОБРЫНСКАЯ стала чемпионкой мира по женскому пятиборью в закрытом помещении.
Как сообщает сайт champion.com.ua, в турецком Стамбуле украинка финишировала с новым мировым рекордом – 5013 очков.
Результаты Н.ДОБРЫНСКОЙ в видах такие:
бег 60 метров с барьерами - 8.38 секунды (1044 очков)
прыжки в высоту - 1.84 м (1029)
толкание ядра - 16.51 м (962)
прыжки в длину - 6.57 м (1030)
бег 800 метров - 2.11.15 (9480).
Таким образом, этот результат Натальи отныне является также и рекордом Украины.
Сайт напоминает, что предыдущий рекорд – 4880 очков – тоже принадлежал Н.ДОБРЫНСКОЙ и был установлен около месяца тому назад.
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