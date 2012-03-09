Украинка установила в Стамбуле мировой рекорд по пятиборью

Украинская легкоатлетка Наталья ДОБРЫНСКАЯ стала чемпионкой мира по женскому пятиборью в закрытом помещении.

Как сообщает сайт champion.com.ua, в турецком Стамбуле украинка финишировала с новым мировым рекордом – 5013 очков.

Результаты Н.ДОБРЫНСКОЙ в видах такие:

бег 60 метров с барьерами - 8.38 секунды (1044 очков)

прыжки в высоту - 1.84 м (1029)

толкание ядра - 16.51 м (962)

прыжки в длину - 6.57 м (1030)

бег 800 метров - 2.11.15 (9480).

Таким образом, этот результат Натальи отныне является также и рекордом Украины.

Сайт напоминает, что предыдущий рекорд – 4880 очков – тоже принадлежал Н.ДОБРЫНСКОЙ и был установлен около месяца тому назад.