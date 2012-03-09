Премьер-министр России, избранный президент Владимир Путин в пятницу побывал на Чемпионате России для паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону и попробовал себя в роли "стреляющего лыжника", сообщает РИА Новости.

На лыжи Путин не вставал, а только потренировался в стрельбе из позиции лежа. Из обычной биатлонной винтовки премьер закрыл три из пяти мишеней (в биатлоне спортсмены стреляют с 50 м по мишени диаметром 45 мм).

Затем Путин попробовал стрелять из винтовки для слабовидящих спортсменов - она звуковым сигналом сообщает о правильном прицеле. В этом случае результат премьера оказался лучше: четыре закрытых мишени.