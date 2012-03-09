Табачник займется вопросами спорта на совещании министров в Сербии

Делегация Украины 14-16 марта примет участие в 12-й Конференции министров спорта стран-членов Совета Европы в Белграде (Сербия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

К участию в конференции приглашены министры спорта стран-членов Европейской культурной конвенции, а также представители международных структур сферы спорта.

Делегацию Украины возглавит министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Конференция министров спорта стран-членов Совета Европы является платформой для обсуждения актуальных проблем в современном спорте и местом встречи руководителей правительственных структур и институций стран Европы.

Основными темами конференции станут вопросы международного сотрудничества в деле объединения усилий в спорте против манипуляции результатов и договорных матчей, а также другие насущные и текущие вопросы пан-европейского спортивного сотрудничества.

Общая дискуссия по пан-европейскому спортивному сотрудничеству обеспечит возможность наладить сотрудничество между институциями, обменяться точками зрения относительно расширения контактов в деле борьбы с допингом в спорте, привлечения европейских организаций к работе со Всемирным антидопинговым агентством, сотрудничества между Советом Европы и Европейским Союзом, а также дальнейшего развития Расширенного частичного соглашения по спорту (EPAS).