В Днепропетровске прощались с погибшей на Эльбрусе альпинисткой

В Днепропетровске сегодня прощались с погибшей на Эльбрусе альпинисткой Марией Хитриковой.

По сообщению корреспондента Радио Свобода, прощание с 21-летней спортсменкой длилось в одном из корпусов Днепропетровского национального университета, где она училась на радиофизическом факультете. На церемонии присутствовали друзья и коллеги девушки из разных городов Украины.

2 марта на Эльбрусе, что в России, через сложные погодные условия сбилась с маршрута группа из трех украинских туристов. За два дня спасатели обнаружили тело руководителя группы, альпинистки Марии Хитриковой. Еще одного спортсмена нашли живым, он госпитализирован в одной из местных больниц. Поиски третьего альпиниста продолжаются.

Мария Хитрикова – известная украинская альпинистка. В 12 лет она впервые покорила Эльбрус, в 19 лет стала победительницей международных соревнований по скоростному подъему среди женщин. Она была единственной в Украине женщиной, которая покорила две так называемых 8-тысячных вершины. Хитрикова также удостоена международной награды «Стальной ангел» – за наилучшее женское восхождение года.