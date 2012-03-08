Пять голов Месси принесли победу Барселоне, а вратарь АПОЭЛя взял два пенальти

09:35, 08 марта 2012
Спорт
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Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершился игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов

Барселона - Байер 7:1 (3:1)

Пять мячей у победителей на счету Месси (26, 42, 50, 58, 85) идва -КристианоТальо (56, 61). Байер спас престиж на 90+1 минуте.

АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3

Основное время двух матчей закончилось вничью. В экстра-тайме голов не было. Первые шесть 11-метровых тоже не выявили сильнейшего - 3:3... Сильнейшим оказался вратарь киприотов Дионисис Хиотис, взяв подряд два пенальти.

Напомним, что 6 марта сыграли...

Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)

Арсенал - Милан 3:0 (0:4)
 
...а следующие ответные матчи 13 марта...
 
Интер - Марсель (0:1)
 
Бавария - Базель (0:1)
 
...и 14 марта
 
Челси - Наполи (1:3)
 
Реал Мадрид - ЦСКА М (1:1)

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