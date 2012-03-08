Пять голов Месси принесли победу Барселоне, а вратарь АПОЭЛя взял два пенальти

Завершился игровой день ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов



Барселона - Байер 7:1 (3:1)



Пять мячей у победителей на счету Месси (26, 42, 50, 58, 85) идва -КристианоТальо (56, 61). Байер спас престиж на 90+1 минуте.

АПОЭЛ - Лион 1:0 (0:1). По пенальти 4:3

Основное время двух матчей закончилось вничью. В экстра-тайме голов не было. Первые шесть 11-метровых тоже не выявили сильнейшего - 3:3... Сильнейшим оказался вратарь киприотов Дионисис Хиотис, взяв подряд два пенальти.



Напомним, что 6 марта сыграли...



Бенфика - Зенит 2:0 (2:3)



Арсенал - Милан 3:0 (0:4)



...а следующие ответные матчи 13 марта...



Интер - Марсель (0:1)



Бавария - Базель (0:1)



...и 14 марта



Челси - Наполи (1:3)



Реал Мадрид - ЦСКА М (1:1)