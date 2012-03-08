Вратарь вывел АПОЭЛ в 1/4 Лиги чемпионов
00:26, 08 марта 2012Спорт
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Только после экстра-тайма и серии пенальти определилися победитель пары АПОЭЛ - Лион
Только после экстра-тайма и серии пенальти определилися победитель пары АПОЭЛ - Лион в 1/8 Лиги чемпионов.
Оба матча закончились победой хозяев 1:0. В экстра-тайме голов не было. Первые шесть 11-метровых тоже не выявили сильнейшего - 3:3.
Сильнейшим оказался вратарь киприотов Дионисис Хиотис, взяв подряд два пенальти.
АПОЭЛ прошел в 1/4 турнира: 4:3 в послематчевой серии 11-метровых.
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