СМИ: Абрамович выкупил президентскую ложу на матч сборных Польши и России

Российский миллиардер Роман АБРАМОВИЧ выкупил президентскую ложу на Национальном стадионе в Варшаве на матч между сборными Польши и России, который состоится 12 июня в рамках Евро-2012.

Об этом сообщила во вторник польская газета Puls Biznesu.

"Ни (глава правительства) Дональд ТУСК, ни (Президент Польши) Бронислав КОМОРОВСКИЙ не будут 12 июня смотреть матч Польша-Россия в президентской ложе на Национальном стадионе. При распределении мест не было сантиментов – все решали деньги", - написала газета.

По данным издания, российский миллиардер и владелец клуба Chelsea Londоn, который занимает 53 позицию в списке самых богатых людей мира, заплатил за президентскую ложу 1,2 млн. евро.

Издание сообщило, что продажей VIP-лож занимается непосредственно Европейская футбольная федерация (UEFA), отметив, что на все Евро-2012 будут доступны 60 тысяч "виповских" мест, которые будут стоить от 1,7 до 6,9 тысяч евро.

Пресс-секретарь созданной UEFA компании Euro 2012 Polska Юлиуш ГЛУССКИЙ не подтвердил и не опроверг УНИАН эту информацию.

"Не могу этого подтвердить. Даже, если бы он купил, то все равно не мог бы сказать, потому что это коммерческая тайна", - сказал он.

"Люди не для того за большие деньги покупают ложи, чтобы сообщать о том, кто там сидит и за сколько", - сказал собеседник УНИАН.

В то же время он отметил, что другая польская газета Rzeczpospolita (RP) сообщила сегодня, что информация о покупке Р.АБРАМОВИЧЕМ президентской ложи на матч в Варшаве 12 июня не отвечает действительности.

RP со ссылкой на российское агентство РИА «Новости» сообщило, что Р.АБРАМОВИЧ действительно собирается на этот матч, но выкупил не президентскую, а меньшую ложу: на 100 человек.

"Информация, которая появилась в польских СМИ, абсолютно неточная", - заявил РИА «Новости» пресс-секретарь компании Р.АБРАМОВИЧА Millhouse LLC Джон МЕН.

Как сообщал УНИАН, UEFA подготовила к Евро-2012, которое впервые в истории в начале лета пройдет в Украине и Польше, 1,4 миллиона билетов, около 600 тысяч из которых уже распределены между болельщиками в специальной лотерее весной прошлого года.

Еще до 450 тысяч билетов должны распределить между болельщиками и VIP-aми Национальные федерации футбола 16 стран, которые будут принимать участие в еврочемпионате.

UEFA заявляет, что 85% всех билетов на Евро-2012, которые будут стоить от 30 до 600 евро, быть проданы через официальные интернет-платформы.