Колесников говорит, что не в состоянии комментировать «каждый бред» про Евро

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ опровергает информацию об отказе национальных сборных Франции и Швеции базироваться в Украине во время проведения финальной части чемпионата Европы, который состоится летом в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам вице-премьера, он ежедневно слышит по 100 разных сплетен, и не может комментировать каждый бред.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ выразил мнение, что основной причиной отказа большинства европейских сборных жить и тренироваться в Украине во время чемпионата являются слишком высокие цены на проживание на базах.

Он привел пример: сначала сборной Дании сказали, что цена за проживание на одной из украинских тренировочных баз будет составлять 8 тыс. евро за команду в сутки, однако сразу после финальной жеребьевки ей сообщили, что стоимость проживания составляет уже 25 тыс. евро.

Вместе с тем, Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что сборные, которые согласились находиться в Украине в период Евро-2012, не отказывались от своих планов.

«Ни Франция, ни Швеция не отказывались», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2012 года Польша официально объявила, что 13 из 16 комнад-участниц Евро-2012 выбрали польские гостиницы для проживания во время финальной части чемпионата.

В Украине, кроме национальной сборной, будут находиться лишь национальные сборные Швеции и Франции.

Справка УНИАН. По данным польских организаторов, финалисты Евро-2012 могли выбирать место своего пребывания из 21-й польской и 17-ти украинских баз пребывания, включенных в официальный каталог УЕФА.

По правилам УЕФА, база пребывания команд должна включать гостиницу высшего стандарта, находиться не дальше, чем за двадцать минут езды до стадиона, где будут проходить тренировки, и час - до аэропорта.