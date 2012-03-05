Суркис: На матч Динамо - Арсенал напечатали 8 тысяч фальшивых билетов

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис уверяет, что к Евро-2012 организационные проблемы при проведении футбольных матчей на НСК «Олимпийский» удастся устранить.

Как передает ЛигаБизнесИнформ, об этом он сказал, комментируя по просьбе журналистов вчерашнюю ситуацию при проведении футбольного матча «Динамо» - «Арсенал», когда турникеты «Олимпийский» выходили из строя и не могли пропустить всех желающих попасть на матч.

Суркис отметил, что сейчас на «Олимпийском» работают соответствующие технические службы, которые должны проанализировать ситуацию, и до начала чемпионата устранить причины, из-за которых возникают организационные сбои. «Что касается вчерашнего матча, насколько мне известно, было напечатано около восьми тысяч билетов, которые не имеют ничего общего с оригиналом билета НСК «Олимпийский». Поэтому, собственно говоря, и не работали некоторые терминалы, которые не принимают фальшивые, поддельные билеты», - сказал он.

Еще одна проблема, по его словам, заключается в том, что болельщики, пройдя сами, передавали билеты через забор своим друзьям. «Некоторые зрители считают себя очень умными: проходит один - передает свой билет другому, чтобы он тоже прошел, но компьютер не пропускает, потому что тот билет уже введен в систему. Вот это мы сегодня должны проанализировать», - прибавил Суркис.

Он выразил надежду, что дирекция НСК «Олимпийский» сделает все, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. «Мы должны сделать все, чтобы за те дни, которые остались до Евро, мы уже не можем говорить - месяцы или даже недели, чтобы наладить сотрудничество человека и системы, чтобы эта система работала абсолютно четко», - прибавил он.

Как сообщалось ранее, перед открытием «Олимпийский» оснастили турникетами немецкого производства, которые поставили на традиционных входах на стадион: 32 штуки со стороны касс Дворца спорта, шесть - с улицы Димитрова, 70 - от Троицкой площади.

А уже во время первого матча «Украина-Германия» состоялся сбой системы считывания.

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