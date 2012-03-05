Триумф Владимира Кличко в Дюссельдорфе
20:00, 05 марта 2012Спорт
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В ночь на 4 марта в немецком Дюссельдорфе украинский боксер Владимир Кличко защитил титул чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, нокаутируя француза Жан-Марка Мормека в четвертом раунде.
Украинец весь бой доминировал над соперником, который так и не смог провести ни одной опасной атаки. К тому же Кличко еще во втором раунде отправил соперника в нокдаун.
Украинец одержал 57-ю победу в карьере, 50 из которых завершились досрочно.
"Я в восторге от 50-го нокаута в своей карьере. Я обещал, я сделал, - отметил украинец. – Я шел к этому 15 лет. Дорога была длинной, но я здесь".
Фото пресс-службы братьев Кличко
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