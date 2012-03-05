Кличко-младший назвал имя следующего соперника

Следующим соперником украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко станет американец Тони Томпсон, сообщает интернет-издание BoxingScene.com. Кличко-младший объявил о бое с Томпсоном вскоре после победы над французом Жаном-Марком Мормеком в поединке, который состоялся в ночь на 4 марта в Дюссельдорфе.

Томпсон является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF (Международная федерация бокса), которым владеет Кличко. Украинцу также принадлежат титулы чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) и суперчемпиона WBA (Всемирная боксерская ассоциация).

Бой Кличко - Томпсон должен состояться летом 2012 года, точная дата пока неизвестна. Украинский и американский боксеры уже встречались в июле 2008 года, и тогда Кличко нокаутировал соперника в 11-м раунде.

Кличко рассказал также, что в конце 2012 года он планирует провести бой в Нью-Йорке, где откроется новый стадион Barclays Arena (в районе Брайтон-Бич). По словам украинца, его соперником в этом поединке может стать американец Крис Арреола или россиянин Александр Поветкин.

В интервью газете "Спорт-Экспресс" Кличко заявил, что бой с Поветкиным ему очень интересен: "Он не проиграл ни одного боя, является олимпийским чемпионом... Думаю, такой поединок был бы интересен и мне, и Александру, и болельщикам".

В бою с Мормеком Кличко-младший одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде. Когда француз во второй раз оказался в нокдауне, рефери Луис Пабон остановил поединок. Позднее Мормек заявил, что Пабон остановил бой слишком рано.

Лента.ру