Динамо и Арсенал установили рекорд на «Олимпийском»

Матч киевских "Динамо" и "Арсенала" на НСК "Олимпийский" посетили 51 284 зрителя. Это рекордная аудитория футбольного поединка в Премьер-лиге сезона-2011/12, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

До вчерашнего вечера звание самого посещаемого матча удерживал поединок "Шахтера" и "Металлиста", собравший на "Донбасс Арене" 45 204 зрителей.

Отметим, что рекорд по посещаемости за всю историю чемпионата Украины принадлежит матчу сезона-2000/2001. Тогда на игру "Динамо" и "Шахтера" пришли посмотреть 73 500 зрителей. Это достижение перекрыть уже невозможно, ведь после реконструкции "Олимпийский" вмещает чуть больше 69 тысяч зрителей.

Напомним, "Динамо" вчера минимально обыграло "Арсенал", выиграв первый матч после возвращения на "Олимпийский".

Победа стала для "Динамо" шестой подряд, причем в пяти последних команда не пропускает, доведя "сухую" серию до 464 минут. Также подопечные Юрия Семина продлили свою беспроигрышную серию до 21 матча (17 побед, 4 ничьих), а на домашнем стадионе "бело-синие" не проигрывают уже в 18-ти матчах подряд (15 побед, 3 ничьи).

Победа в первом "весеннем" туре стала для "Динамо" 460-й в чемпионатах Украины. Отметим, что всего "бело-синие" провели в турнире 615 матчей, в которых также 108 раз сыграли вничью и 47 – проиграли (разница мячей – 1349:377).

Gazeta.ua