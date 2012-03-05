Сегодня в Харькове похоронили тренера по хоккею Правилова

Сегодня в Харькове похоронили тренера по хоккею Ивана Правилова.

Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с И.Правиловым пришли родные (в Харькове у него остались мать и сестра), коллеги, воспитанники команды «Дружба-78», родители хоккеистов, а также те, кто знал его.

Похороны состоялись на 13-м городском кладбище Харькова – месте захоронений многих известных харьковчан.

На могилу И.Правилова легли венки и живые цветы, прозвучали слова прощания. Известному тренеру 22 января исполнилось 49 лет.

И.Правилов был основателем, президентом и главным тренером хоккейного клуба-школы «Дружба-78». В разные периоды с 2002 по 2006 год он возглавлял юношескую и молодежную команды Украины (U-18, U-20). В 1992 году в канадском Квебеке «Дружба-78» стала чемпионом мира в категории PeeWee среди клубных команд (игроки в возрасте до 14 годов). Команда является многократным чемпионом Украины, победителем первых юношеских игр Украины 1995 года, а также победителем свыше 30 международных юношеских турниров в России, Чехии, Германии, США, Канаде и Мексике.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля И.Правилов, который последние 5 лет жил и работал в США, был найден мертвым в камере федеральной тюрьмы Филадельфии (штат Пенсильвания). В январе он был задержан по обвинению в растлении малолетних, и взят под арест в Филадельфии, где готовил команду «Дружба-78» для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет) в Квебеке в феврале.

В конце января прокуратура США официально предъявила И.Правилову обвинение в развращении 14-летнего хоккеиста «Дружбы-78».

31 января суд в штате Пенсильвания оставил тренера под стражей. На судебных заседаниях И.Правилов не признал своей вины.

По сообщению американских СМИ, судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что И.Правилов свел счеты с жизнью.

14 февраля руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ заявил: «МИД Украины обращается с требованием к американской стороне провести оперативное и всестороннее расследование по факту смерти И.Правилова, в частности относительно действий или бездеятельности персонала пенитенциарного органа, в котором произошла эта трагедия». По словам руководителя пресс-службы, консульские должностные лица Украины неоднократно встречались с умершим и посещали судебные заседания, в ходе которых И.Правилов категорически опровергал выдвинутые против него обвинения в развращении несовершеннолетних. А.ДИКУСАРОВ отметил, что на момент смерти И.Правилова следствие по делу длительного, вина украинского гражданина не была доказана.