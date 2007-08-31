«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников по Лиге чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2007/08.

Соперниками киевского "Динамо" по группе F стали английский "Манчестер Юнайтед", итальянская "Рома" и португальский "Спортинг". Донецкий "Шахтер" попал в группу D вместе с действующим победителем Лиги чемпионов "Миланом", португальской "Бенфикой" и шотландским "Селтиком".

Единственный представитель России в этом турнире московский ЦСКА попал в группу G вместе с итальянским "Интером", голландским ПСВ и турецким "Фенербахче".

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: "Ливерпуль", "Порту", "Марсель", "Бешикташ".

Группа В: "Челси", "Валенсия", "Шальке-04", "Русенборг."

Группа С: "Реал", "Вердер", "Лацио", "Олимпиакос".

Группа D: "Милан", "Бенфика", "Селтик", "Шахтер".

Группа Е: "Барселона", "Лион", "Штутгарт", "Рейнджерс".

Группа F: "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Спортинг", "Динамо" Киев.

Группа G: "Интер", ПСВ, ЦСКА, "Фенербахче".

Группа Н: "Арсенал", "Севилья"/АЕК, "Стяуа", "Славия".

Как передает Лента.ру, игровые дни в групповом этапе намечены на 18/19 сентября, 2/3 октября, 23/24 октября, 6/7 ноября, 27/28 ноября и 4 или 11/12 декабря. Две лучшие команды каждой группы получат путевки в плей-офф турнира. Финал Лиги чемпионов состоится 21 мая в Москве. Клубы, которые займут третьи места на групповом этапе, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА.