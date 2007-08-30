Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА

У Днепра - всё в порядке

Локомотив (София) - Оцелул 0:0 (первый матч 3:1) ЧФР - Анортосис 0:0 (1:3) Работнички - Зриньски 2:1 (0:0) Славен - Галатасарай 1:2 (1:2) Лейрия - Маккаби (Нетания) 1:0 (0:0) Хайдук - Сампдория - 1:1 (0:1) Кэрйенг - Стандард 0:1 (0:3) Хаммарбю - Фредрикстад 1:1 (2:1) ХИК - Ольборг 0:3 (2:1) Экранас - Волеренга 0:6 (1:1) Данфермлайн - Хэкен 0:1 (1:1) Бранн - Судува 4:3 (2-1) Хака - Митьюленд 2:5 (1:2) Динамо (Минск) - Оденсе 0:4 (1:1) Аустрия (Вена) - Яблонец 1:1 (4:3) Злате-Моравце - Зенит 0:3 (0:2) Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) - 0:5 (0:3) МюПа - Блэкберн - 0:2 (0:1) Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1) Металлург (Лиепая) - АИК 0:2 (3:2) Рид - Сьон 0:3 (1:1) Мика - Артмедиа 0:2 (2:1) Днепр - Белхатув - 4:2 (1:1) Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0) Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1) Тобыл - Гроцлин 0:2 (0:1) Беса - Литекс 0:3 (0:3) Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:3 (1:1) Атлетико - Войводина 2:1 (3:0) Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 (0:3) Омония - ЦСКА (София) 1:2 (1:1) Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1) В следующий тур (первый круг) проходят команды, выделенные темным. Матчи состоятся 20 сентября и 4 октября.

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