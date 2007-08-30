Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА

23:38, 30 августа 2007
Спорт
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У Днепра - всё в порядке

Локомотив (София) - Оцелул 0:0 (первый матч 3:1)

ЧФР - Анортосис 0:0 (1:3)

Работнички - Зриньски 2:1 (0:0)

Славен - Галатасарай 1:2 (1:2)

Лейрия - Маккаби (Нетания) 1:0 (0:0)

Хайдук - Сампдория - 1:1 (0:1)

Кэрйенг - Стандард 0:1 (0:3)

Хаммарбю - Фредрикстад 1:1 (2:1)

ХИК - Ольборг 0:3 (2:1)

Экранас - Волеренга 0:6 (1:1)

Данфермлайн - Хэкен 0:1 (1:1)

Бранн - Судува 4:3 (2-1)

Хака - Митьюленд 2:5 (1:2)

Динамо (Минск) - Оденсе 0:4 (1:1)

Аустрия (Вена) - Яблонец 1:1 (4:3)

Злате-Моравце - Зенит 0:3 (0:2)

Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) - 0:5 (0:3)

МюПа - Блэкберн - 0:2 (0:1)

Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1)

Металлург (Лиепая) - АИК 0:2 (3:2)

Рид - Сьон 0:3 (1:1)

Мика - Артмедиа 0:2 (2:1)

Днепр - Белхатув - 4:2 (1:1)

Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0)

Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1)

Тобыл - Гроцлин 0:2 (0:1)

Беса - Литекс 0:3 (0:3)

Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:3 (1:1)

Атлетико - Войводина 2:1 (3:0)

Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 (0:3)

Омония - ЦСКА (София) 1:2 (1:1)

Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1)

В следующий тур (первый круг) проходят команды, выделенные темным. Матчи состоятся 20 сентября и 4 октября.

 

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