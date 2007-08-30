Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА
У Днепра - всё в порядке
Локомотив (София) - Оцелул 0:0 (первый матч 3:1)
ЧФР - Анортосис 0:0 (1:3)
Работнички - Зриньски 2:1 (0:0)
Славен - Галатасарай 1:2 (1:2)
Лейрия - Маккаби (Нетания) 1:0 (0:0)
Хайдук - Сампдория - 1:1 (0:1)
Кэрйенг - Стандард 0:1 (0:3)
Хаммарбю - Фредрикстад 1:1 (2:1)
ХИК - Ольборг 0:3 (2:1)
Экранас - Волеренга 0:6 (1:1)
Данфермлайн - Хэкен 0:1 (1:1)
Бранн - Судува 4:3 (2-1)
Хака - Митьюленд 2:5 (1:2)
Динамо (Минск) - Оденсе 0:4 (1:1)
Аустрия (Вена) - Яблонец 1:1 (4:3)
Злате-Моравце - Зенит 0:3 (0:2)
Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) - 0:5 (0:3)
МюПа - Блэкберн - 0:2 (0:1)
Дрогеда - Хельсинборг 0:3 (1:1)
Металлург (Лиепая) - АИК 0:2 (3:2)
Рид - Сьон 0:3 (1:1)
Мика - Артмедиа 0:2 (2:1)
Днепр - Белхатув - 4:2 (1:1)
Гонвед - Гамбург 0:4 (0:0)
Янг Бойз - Ланс 1:5 (1:1)
Тобыл - Гроцлин 0:2 (0:1)
Беса - Литекс 0:3 (0:3)
Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:3 (1:1)
Атлетико - Войводина 2:1 (3:0)
Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 (0:3)
Омония - ЦСКА (София) 1:2 (1:1)
Базель - Маттерсбург 4:0 (2:1)
В следующий тур (первый круг) проходят команды, выделенные темным. Матчи состоятся 20 сентября и 4 октября.