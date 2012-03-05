Одесса была центром развития футбола в Европе

Сотни любителей футбола и ветеранов футбольного клуба «Черноморец» 4 марта приняли участие в открытии Музея истории ФК «Черноморец», посвященном чемпионату по футболу «Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии выступили председатель Федерации футбола Одессы, вице-президент ФК «Черноморец» Виктор ГРИШКО, ветераны футбольного движения Геннадий ГОРДИЕНКО и Валерий ПРОКУРЯН, руководитель Управления по делам физической культуры и спорта Одесской ОГА Юрий ПОВОЛОЦКИЙ и другие представители спортивной общественности, которые высоко оценили вклад одесских футболистов в развитие украинского спорта, а новую спортивную арену назвали одной из лучших в стране, достойную принять матчи наивысшего уровня.

В частности, Ю.ПОВОЛОЦКИЙ отметил, что Одесса была одним из первых центров развития футбола в Восточной Европе. Уже в 1878 году англичане, проживающие в Одессе, организовали «Одесский Британский атлетический клуб» (ОБАК), ставший первым футбольным клубом на территории нынешней Украины, в 1907 году футбол начали культивировать в местных учебных заведениях. Первый официальный международный матч с участием украинской футбольной команды состоялся в 1914 году в Одессе, когда турецкий Фенербахче, уже профессиональный и довольно успешный клуб, решил проверить на прочность одесских футболистов.

«А день 26 марта 1936 года, когда футболисты «Черноморца» оказались среди команд, представляющих в чемпионате СССР различные общества и ведомства, стал датой рождения нынешнего "Черноморца», - заключил Ю.ПОВОЛОЦКИЙ.

Экспозиция музея иллюстрирует историю футбольного клуба. Ряд специальных стендов повествует о спортивных достижениях «Черноморца», где выставлены футболки команды разных лет и завоеванные в матчах медали и кубки, в том числе копия «Кубка Украины 1992–2001 годов».