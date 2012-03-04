Динамо выиграло киевское дерби
19:27, 04 марта 2012Спорт
1362
Первый матч бело-синих на НСК «Олимпийский» пришел при полных трибунах, но не отметился особым накалом страстей
Завершился матч 21-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо – Арсенал.
Первый матч бело-синих на НСК «Олимпийский» прошел при полных трибунах, но не отметился особым накалом страстей. Счет 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Александр Алиев.
Результаты других сегодняшних матчей:
Ворскла – Кривбас 2:1 (Ребенок 51, Янузи 80 пен. – Самодин 85)
Шахтер – Днепр 1:1 (Мхитарян 40 - Срна 29 авт.)
Матч Таврия – Металлург был отменен, ввиду неудовлетворительного состояния поля стадиона «Локомотив» в Симферополе. Дальнейшую судьбу поединка решит КДК Премьер-лиги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter