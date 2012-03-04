Динамо выиграло киевское дерби

Первый матч бело-синих на НСК «Олимпийский» пришел при полных трибунах, но не отметился особым накалом страстей

Завершился матч 21-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо – Арсенал. Первый матч бело-синих на НСК «Олимпийский» прошел при полных трибунах, но не отметился особым накалом страстей. Счет 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил Александр Алиев. Результаты других сегодняшних матчей: Ворскла – Кривбас 2:1 (Ребенок 51, Янузи 80 пен. – Самодин 85) Шахтер – Днепр 1:1 (Мхитарян 40 - Срна 29 авт.) Матч Таврия – Металлург был отменен, ввиду неудовлетворительного состояния поля стадиона «Локомотив» в Симферополе. Дальнейшую судьбу поединка решит КДК Премьер-лиги.

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