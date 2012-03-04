Днепр отобрал очки у Шахтера
18:19, 04 марта 2012Спорт
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Закончился матч 21-го тура Чемпионата Украины по футболу на Донбасс-Арене
Днепр сумел отобрать очки у донецкого Шахтера на Донбасс-Арене.
Счет открыли днепряне (после удара Маттеуса рикошетом от Срны, мяч по невероятной траектории влетел в сетку ворот Пятова), но горняки пошли в агрессивное наступление и довольно быстро забили ответный. Несмотря на то, что Шахтер доминировал, и остаток матча и не «слезал» с ворот Лаштувки, днепрянам удалось выстоять и сохранить ничейный счет до концы игры, которая длилась 96 минут.
Шахтер - Днепр 1:1 (Мхитарян 40 - Срна 29 авт.)
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