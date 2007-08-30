Завершилась жеребьевка Лиги УЕФА

Завершилась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА.

В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей Третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с 18 сентября по 12 декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала.

Группа A. Ливерпуль, Порто, Марсель-Олимпик, Бешикташ.

Группа B. Челси, Валенсия, Шальке 04, Русенборг.

Группа C. Реал, Вердер, Лацио, Олимпиакос.

Группа D. Милан, Бенфика, Селтик, ШАХТЁР.

Группа E. Барселона, Леон, Штутгарт, Глазго Рейнджерс.

Группа F. Манчестер Юнайтед, Рома, Спортинг, ДИНАМО.

Группа G. Интер, ПСВ, ЦСКА, Фенербахче.

Группа H. Арсенал, Севилья / АЕК, Стяуа, Славия.