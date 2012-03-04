Один из чемпионских поясов Кличко нес неизлечимо больной мальчик (фото)

В немецком Дюссельдорфе во время вечера бокса, в главном поединке которого встречались чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Владимир Кличко и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе француз Жан-Марк Мормек, один из чемпионских поясов Владимира перед боем и после него держал Алекс Стаут, страдающий кистозным фиброзом – неизлечимой смертельной болезнью.

Познакомиться с украинским боксером было его давней мечтой. Владимир Кличко, готовясь к этому чемпионскому поединку, решил осуществить мечту мальчика.

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