Первый матч "Динамо" на Олимпийском откроют три обладателя Золотого мяча

Первый матч киевского Динамо на обновленном НСК Олимпийский, в котором команда в рамках Чемпионата Украины примет другой столичный клуб - Арсенал, откроют три обладателя Золотого мяча.

Об этом сообщает sport.bigmir.net со ссылкой на пресс-службу бело-синих.

Игру 4 марта с Арсеналом откроют сразу три обладателя Золотого мяча, вручаемого лучшему футболисту Европы от французского еженедельника France Football: Олег Блохин (1975 г.), Игорь Беланов (1986 г.) и Андрей Шевченко (2004 г.).

Все они ранее защищали цвета Динамо, а последний до сих пор играет в киевском клубе. Правда, Шевченко не сможет принять участие в матче с Арсеналом из-за травмы.