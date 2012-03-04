Первый матч "Динамо" на Олимпийском откроют три обладателя Золотого мяча
15:14, 04 марта 2012Спорт
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Олег Блохин (1975 г.), Игорь Беланов (1986 г.) и Андрей Шевченко (2004 г.)
Первый матч киевского Динамо на обновленном НСК Олимпийский, в котором команда в рамках Чемпионата Украины примет другой столичный клуб - Арсенал, откроют три обладателя Золотого мяча.
Об этом сообщает sport.bigmir.net со ссылкой на пресс-службу бело-синих.
Игру 4 марта с Арсеналом откроют сразу три обладателя Золотого мяча, вручаемого лучшему футболисту Европы от французского еженедельника France Football: Олег Блохин (1975 г.), Игорь Беланов (1986 г.) и Андрей Шевченко (2004 г.).
Все они ранее защищали цвета Динамо, а последний до сих пор играет в киевском клубе. Правда, Шевченко не сможет принять участие в матче с Арсеналом из-за травмы.
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