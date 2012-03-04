Стадион в Симферополе не успеют очистить от снега к матчу с Металлургом?

Проведение матча Таврия — Металлург под вопросом. В Симферополе не справляются со снегом, сообщает Football.ua.

Сегодня утром на стадионе Локомотив в Симферополе сотрудники стадиона и представители МВД Украины занимались уборкой снега с газона, беговых дорожек и трибун стадиона. Практически на половине поля лежал снег, а очищенная часть газона изрядно промерзла.

Как сообщает официальный сайт донецкого Металлурга, делегат ФФУ Николай Курилко из Харькова и судейская бригада во главе с Андреем Кузьминым изучали возможность проведения игры 21-го тура на заснеженном поле.

Делегат ФФУ на утреннем совещании сообщил, что окончательное решение о проведении матча будет принято сегодня в 17:00. Напомним, начало матча предварительно назначено на 18:30.

По словам делегата ФФУ, у Таврии как резервный стадион заявлена арена в Севастополе, но никаких действий со стороны хозяев предстоящего поединка по переносу игры в Севастополь не было предпринято.