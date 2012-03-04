Виталий Кличко: Моим следующим соперником станет Хэй

Чемпион мира из бокса в сверхтяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко проведет следующий бой с британцем Девидом Хэем. Об этом Виталий сообщил на пресс-конференции после победы брата Владимира над французом Жан-Марком Мормеком передает ТСН.

На вопрос журналиста, будет ли Хэй следующим соперником, Виталий ответил: "Да. Уже можно сказать, что моим следующим соперником станет Хэй". О месте и дате боя будет поставлено в известность после подписания контракта на поединок. Кроме того, Кличко-старший поделился впечатлениями о победе Владимира. "Мой брат сейчас в хорошей форме. Я был уверен, что он победит Мормека", - сказал Виталий.

Напомним, что в июле прошлого года Девид Хэй проиграл Кличко-младшему и осенью объявил о завершении карьеры, сделав предостережение, что вернется, если ему поступит предложение от одного из украинских братьев. Недавно Хэй устроил драку с соотечественником Дереком Чисорой на пресс-конференции после боя последнего с Виталием Кличко.