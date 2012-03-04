Кличко: Я в восторге от 50-го нокаута в своей карьере

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO Владимир Кличко доволен победой над французом Жан-Марк Мормеком передает sport.bigmir.net

Об этом он сказал сразу после боя, который прошел в ночь на воскресенье, 4 марта, в немецком Дюссельдорфе.

"Я в восторге от 50-го нокаута в своей карьере. Я обещал, я сделал, - отметил украинец. – Я шел к этому 15 лет. Дорога была длинной, но вот я здесь".

Напомним, в ночь на 4 марта в немецком Дюссельдорфе украинский боксер Владимир Кличко защитил титул чемпиона в супер тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, нокаутировав француза Жан-Марка Мормека в четвертом раунде.

Украинец весь бой доминировал над соперником, который так и не смог провести ни одной опасной атаки. В тому же Кличко еще во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

Украинец добыл 57-ю победу в карьере, 50 из которых завершились досрочно.