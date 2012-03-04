Мормек: Судья не должен был останавливать бой. Я был готов драться
10:04, 04 марта 2012Спорт
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Французский боксер коментирует свою поразку в бою с Владимиром Кличко
Жану-Марку Мормеку мало избиения, которое ему устроил Владимир Кличко – он мог бы быть на ринге и дальше. Об этом после поединка заявил сам французский боксер.
«Кличко много атаковал и постоянно наносил удары. Но судья не должен был останавливать бой», – считает он.
«Я был готов драться дальше», – прибавил Мормек, который еще во 2-ом раунде успел побывать в нокдауне.
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