Кличко победил в бою с Мормеком

Быстро завершился бой между украинцем Владимиром Кличко и французом Жаном-Марком Мормекомза титулы WBA Super World, IBF, WBO, International Boxing Organization. В четвертом раунде нокаутом победил Кличко.

Уже во втором раунде претендент полежал на ринге после "двойки", а в четвертом Кличко точно так же ударом левой руки раскрыл сопернику перчатки и тут же "убил" коротким правым прямым.

На счету Владимира теперь 57 побед в 60 боях, из которых 50 нокаутом.