Бразилия отказывается иметь дело с генсеком ФИФА

Министр спорта Бразилии заявил, что правительство этой страны отказывается иметь дело с генеральным секретарем Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Жером Вальком после того, как тот раскритиковал ход подготовки к чемпионату мира 2014 года, сообщает Би-би-си.

По словам Валька, ход строительных работ по сооружению новых стадионов, отелей и транспортной инфраструктуры сильно отстает от графика.

"Бразильские организаторы нуждаются в хорошем пинке", - добавил возмущенный секретарь, указав что, по его мнению, бразильцы больше стремятся выиграть чемпионат, чем его достойно принять.

Министр спорта Альдо Ребело расценил высказывания Валька, как оскорбительные. Он также добавил, что Бразилия не разрывает отношения с ФИФА в целом, но не будет сотрудничать лишь с этим чиновником.