Результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня стартовал второй круг сезона 2011/2012

Сегодня возобновился Чемпионат Украины по футболу Результаты первых матчей 21 тура сезона 2011/2012: Заря - Карпаты 5:1 (Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87) Александрия - Волынь 0:1 (Павлов 90) Черноморец - Ильичевец 1:0 (Чайковский 74 авт.) Металлист - Оболонь 1:0 (Пшеничных 90+5) Завтра сыграют: Ворскла (24) - Кривбасс (31) Шахтер (51) - Днепр (33) Динамо (52) - Арсенал (30) Таврия (30) - Металлург (29)

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