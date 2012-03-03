Результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:32, 03 марта 2012
Спорт
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Сегодня стартовал второй круг сезона 2011/2012

Сегодня возобновился Чемпионат Украины по футболу

Результаты первых матчей 21 тура сезона 2011/2012:

Заря  - Карпаты  5:1 (Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87)

Александрия  - Волынь  0:1 (Павлов 90)

Черноморец  - Ильичевец  1:0 (Чайковский 74 авт.)

Металлист - Оболонь 1:0 (Пшеничных 90+5)

Завтра сыграют:

Ворскла (24) - Кривбасс (31)

Шахтер (51) - Днепр (33)

Динамо (52) - Арсенал (30)

Таврия (30) - Металлург (29)

 

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