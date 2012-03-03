Результаты матчей 21-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:32, 03 марта 2012Спорт
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Сегодня стартовал второй круг сезона 2011/2012
Сегодня возобновился Чемпионат Украины по футболу
Результаты первых матчей 21 тура сезона 2011/2012:
Заря - Карпаты 5:1 (Каменюка 25, 54 65, Родич 60, Галюза 80 – Гладкий 87)
Александрия - Волынь 0:1 (Павлов 90)
Черноморец - Ильичевец 1:0 (Чайковский 74 авт.)
Металлист - Оболонь 1:0 (Пшеничных 90+5)
Завтра сыграют:
Ворскла (24) - Кривбасс (31)
Шахтер (51) - Днепр (33)
Динамо (52) - Арсенал (30)
Таврия (30) - Металлург (29)
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