Украинская биатлонистка получила медаль на чемпионате мира

Вита Семеренко прошла 7,5 километровую дистанцию без промахов

Украинка Вита СЕМЕРЕНКО завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по биатлону в спринте. Вита СЕМЕРЕНКО прошла 7,5 километровую дистанцию без промахов, и уступила 37,6 секунд немке Магдалене НОЙНЕР, которая стала первой с результатом 21,07 минут. Второй стала белорусская спортсменка Дария ДОМРАЧЕВА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter