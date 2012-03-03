Украинская биатлонистка получила медаль на чемпионате мира
17:46, 03 марта 2012Спорт
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Вита Семеренко прошла 7,5 километровую дистанцию без промахов
Украинка Вита СЕМЕРЕНКО завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по биатлону в спринте.
Вита СЕМЕРЕНКО прошла 7,5 километровую дистанцию без промахов, и уступила 37,6 секунд немке Магдалене НОЙНЕР, которая стала первой с результатом 21,07 минут.
Второй стала белорусская спортсменка Дария ДОМРАЧЕВА.
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