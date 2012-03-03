Кличко-младший не хочет в политику, как брат

Чемпион мира в супертяжелом весе по боксу по версии сразу четырех международный организаций (WBA, IBF, WBO, IBO) Владимир КЛИЧКО не планирует заниматься политикой после завершения боксерской карьеры.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters в преддверии намеченного на сегодня боя с французом Жаном-Марком МОРМЕКОМ в немецком Дюссельдорфе, пишет ИТАР-ТАСС.

«Я не буду заниматься исключительно спортом. Уже много лет я обустраиваю свою жизнь вне спорта. Пока я не готов сказать, когда завершу карьеру. Но то, чем я буду заниматься в дальнейшем, точно не будет связано с политикой – скорее, с экономикой», – сказал 35-летний боксер.

По его словам, съемки в фильмах, в том числе в голливудском «Одиннадцать друзей Оушена», для него являются не более чем хобби. «Меня много раз просили сыграть разные роли в фильмах, но я уже играю одну важную роль – чемпиона мира в супертяжелом весе. Это занимает все мое время, и я не хочу с этим шутить», – отметил украинский боксер.

В Дюссельдорфе ему предстоит защита титулов в поединке с французом Ж.-М.МОРМЕКОМ. Как отметил украинец, каждый бой для него является особенным, непохожим на предыдущие, и нынешнее состязание – не исключение. «Всегда на карту ставлю все. В этом бою это будет сразу пять титулов», – добавил В.КЛИЧКО.

Старший брат Владимира – Виталий – 18 февраля в поединке с англичанином Дереком ЧИСОРОЙ отстоял титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Одновременно он является лидером украинской политической партии «УДАР» и намерен принять участие в выборах мэра Киева, а также в парламентских выборах.