Металлист догнал Динамо в мировом рейтинге

2 марта опубликован обновленный рейтинг сильнейших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Украинские клубы получили ощутимые изменения в рейтинге. Так харьковский "Металлист" после успешных игр в Лиге Европы поднялся на 37-е место, которое делит с киевским "Динамо".

Донецкий "Шахтер" опустился на 14 ступенек и теперь занимает 68-е место.

Одновременно в первой пятерке изменений не произошло.

Рейтинг сильнейших клубов мира по версии IFFHS

(1 марта 2011 - 29 февраля 2012)

1 (1). "Барселона" (Испания) - 369,0 баллов

2 (2). "Реал" (Мадрид, Испания) - 292,0

3 (3). "Велес Сарсфильд" (Буэнос-Айрес, Аргентина) - 291,0

4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 255,0

5 (5). "Манчестер Сити" (Англия) - 251,0

6 (7). "Униведсидад де Чили" (Сантьяго, Чили) - 245,0

7 (8). "Универсидад католики" (Сантьяго, Чили) - 232,5

8 (6). "Сантос" (Бразилия) - 231,0

9 (10). "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия) - 230,0

10 (14). "Либертад" (Асунсьон, Парагвай) - 227,5

... 37 (59). "Металлист" (Харьков, Украина) - 172,5

... 37 (20). "Динамо" (Киев, Украина) - 172,5

... 68 (54). "Шахтер" (Донецк, Украина) - 139,5

... 92 (101). "Ворскла" (Полтава, Украина) - 123,0

... 112 (84). "Спартак" (Москва, Россия) - 115,5

... 258 (266). "Карпаты" (Львов, Украина) - 75,5

... 297 (302). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 70,5

Примечание. Рейтинг составляется на основе результатов команд за последний год. При этом учитывается ранг соревнований. Так, победа в еврокубковом матче приносит команде 14 баллов, а победа в национальном чемпионате - максимум 4.

ТСН