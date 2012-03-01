Владимир Кличко будет драться в США

Чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко, который в ближайшие выходные будет защищать титулы в бою против Жана-Марка Мормека в Дюссельдорфе, может провести поединок против американца Криса Арреолы.

Менеджер братьев Кличко Бернд Бенте сообщил, что бой может состояться в октябре 2012 года в Бруклине или другом городе США.

В 2009 году Арреола проиграл чемпиону WBC Виталию Кличко.

На бой между Владимиром Кличко и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Мормеком, который состоится 3 марта на “Esprit Arena” в Дюссельдорфе, уже продано 35 тысяч билетов.

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