Блохин: Теперь более-менее понимаем, к чему идем

Главный тренер сборной Украины в целом остался доволен игрой своих подопечных в товарищеском матче против Израиля, который завершился победой сине-желтых - 3:2. Особенно Олег Блохин отметил первый тайм в исполнении украинцев.

«За исключением стартового отрезка меня очень порадовала игра команды до перерыва. Мы хорошо двигались, много прессинговали и не дали оппонентам создать хотя бы один опасный момент. С другой стороны мы неплохо атаковали и справедливо, на мой взгляд, вышли вперед. Ввиду того, что ребята лишь вернулись со сборов своих клубов, мы показали хороший футбол и достигли позитивного результата»

Следует отметить, что команды должны были действовать при неблагоприятных погодных условиях, однако продемонстрировали совсем не посредственные скорости. Украинцы вели с преимуществом в два мяча после метких ударов Олега Гусева (с пенальти) и Евгения Коноплянки. Оба раза им «ассистировал» Андрей Ярмоленко, который и сам позже забил, как оказалось, победный для украинцев гол.

«После перерыва мы планировали несколько замен, но одна была вынужденной. Евгений Хачериди пожаловался на боль в задней поверхности бедра, потому появился Виталий Мандзюк. Он немного не вошел в игру, поэтому в обороне возникла нервность. К тому же мы играли на фоне нагрузок на сборах, поэтому не удивительно, что соперники стали создавать нам проблемы за счет скорости. Видно было, что израильские футболисты находятся в хорошем тонусе», - прибавил Блохин.

Тренер украинцев также отметил, что определенные проблемы в защите возникали потому, что раньше в такой связке задняя линия практически не играла. «Несмотря на это, мы получили хороший результат, ввиду состояния наших игроков и уровня соперников. Считаю, что за эти два дня мы провели колоссальную работу. Было мало времени, но мы все успели. И теперь более-менее понимаем, к чему идем...», - резюмировал специалист.

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