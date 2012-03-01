Олимпиаду-2012 откроет королева Елизавета

Королева Великобритании ЕЛИЗАВЕТА II с супругом герцогом Эдинбургским откроют лондонские Олимпийские игры 27 июля на олимпийском стадионе.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Букингемского дворца.

ЕЛИЗАВЕТА II и принц ФИЛИПП также будут открывать Паралимпиаду 29 августа на том же стадионе, рассчитанном на 80 тыс. зрителей. Паралимпийские игры королева будет открывать впервые в истории.

В 1984 году ее сын принц Уэльский ЧАРЛЬЗ давал старт Паралимпиаде на родине события, в британском Сток-Мандевилле. Тот факт, что нынешние Игры впервые откроет лично королева, говорит о высоком статусе, который Лондон придает паралимпийским соревнованиям.

"Я очень рад, что Ее Величество королева откроет Паралимпиаду, это отражает то важное значение, которое соревнования имеют не только для Содружества наций, но и для всего мира", - заявил глава Международного паралимпийского комитета Филип КРЭЙВЕН.

Сама королева открывала Олимпийские игры однажды, в 1976 году в канадском Монреале. А в 1956 году от ее имени эту обязанность выполнял герцог Эдинбургский в Мельбурне, Австралия.

Во время предыдущей Олимпиады в Великобритании в 1948 году, ее также открывал глава государства, отец королевы Георг VI на Стадионе "Уэмбли".