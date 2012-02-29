Украина с пятой попытки победила Израиль

Национальная сборная Украины по футболу в последний день зимы 2012 года одержала победу в товарищеском матче с Израилем, сообщает ТСН.

Украинцы впервые в истории победили Израиль на уровне национальных сборных. До сегодняшнего матча было три ничьих и одно поражение.

К тому же, подопечные Блохина взяли своеобразный реванш за разгром украинской "молодежки" в матче с израильскими сверстниками.

В составе сборной Украины отличились динамовцы Олег Гусев и Андрей Ярмоленко и днепропетровец Евгений Коноплянка.

В воротах Андрея Диканя расписались Томер Хэмэди и Бен Сахар.

Отметим, что это была последняя репетиция для Олега Блохина перед объявлением состава на Евро-2012, поскольку следующие товарищеские матчи сине-желтые проведут уже после объявления состава.