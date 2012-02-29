40% украинцев убеждены, что Украина еще не готова к Евро (опрос)

Около 40% опрошенных украинцев убеждены, что Украина еще не готова к проведению финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил учредитель компании «Research & Branding Group» Евгений КОПАТЬКО.

Согласно результатам исследования, при этом более 40% респондентов считают, что Украина почти полностью готова к чемпионату.

По словам Е.КОПАТЬКО, почти 60% опрошенных положительно относятся к тому, что Украина завоевала право на проведение Евро-2012 на своей территории. Такое же количество украинцев убеждены, что Украина способна достойно провести чемпионат.

Также опрос засвидетельствовал, что наиболее весомый вклад в подготовку и проведение Евро-2012 внесли центральные органы власти и государство в целом. Такого мнения придерживаются 44% респондентов. 37% опрошенных назвали бизнес-структуры, на третьем месте – власти принимающих городов.

Что касается того, что во время Евро-2012 в Украину приедет большое количество иностранных туристов, то большинство опрошенных убеждены, что это будет иметь позитивные результаты.

Однозначно негативно к этому относятся около 8% опрошенных. «В первую очередь, это на юго-востоке, потому что, скорее всего, это будет достаточно серьезное испытание для инфраструктуры городов, будет серьезная нагрузка для местной власти, потому что в таком объеме иностранных гостей Украина еще не принимала», - объяснил Е.КОПАТЬКО.

В то же время, отметил заместитель председателя Нацагентства Евро-2012 Валерий ЖАЛДАК, на сегодняшний день до сих пор неизвестно, какое именно количество иностранных болельщиков приедет в Украину на Евро-2012. Эти данные УЕФА сообщит в конце марта.

*** Опрос проводился 10-20 февраля. Было опрошено 2079 респондентов из всей Украины.