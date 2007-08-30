Результаты Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА

Состоялись ответные матчи Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА.

Бешикташ - Цюрих 2:0 (первый матч 1:1)

Стяуа - БАТЭ 2:0 (2:2)

Андерлехт - Фенербахче 0:2 (0:1)

Динамо (Загреб) - Вердер 2:3 (1:2)

Славия - Аякс 2:1 (1:0)

Копенгаген - Бенфика 0:1 (1:2)

Эльфсборг - Валенсия 1:2 (0:3)

Русенборг - Тампере - 2:0 (3:0)

Селтик - Спартак (Москва) - 1:1, по пенальти 4-3 (1:1)

Арсенал - Спарта 3:0 (2:0)

В групповой турнир проходят команды, выделенные тёмным.

Напомним, что ранее сегодня завершились матчи Шахтёр - Зальцбург 3:1 и Динамо (Киев) - Сараево 3:0, в результате чего обе украинские команды прошли в следующий этап турнира.

А вчера свои турнирные задачи успешно решили Лацио (выиграв 3:1 у Динамо, Бухарест), Рейнджерс (сохранив при нулевой ничьей преимущество первого матча 1:0) и Ливерпуль (4 безответных гола Тулузе).

Матч АЕК - Севилья перенесен на 3 сентября в связи с трауром по защитнику Севильи Антонио Пуэрта.

В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей Третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с 18 сентября по 12 декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала.