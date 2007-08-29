Умер еще один футболист

Футболист из Замбии упал без сознания во время тренировки израильской команды "Хапоэль" (Беер-шеба) и вскоре умер от остановки сердца, сообщает АР со ссылкой на местное телевидение.

Часве Нсофва, 27-летний замбийский игрок, выступал за команду второго дивизиона Израиля. Тренировка проходила в Беер-шебе, городке в пустыне. "Когда мы прибыли на место, то увидели футболиста, он лежал на траве, ему пытались помочь друзья, - сообщил работник скорой помощи. - Мы оказали ему первую помощь, применили электростимулирование сердца, но несмотря на все наши усилия в больнице констатировали его смерть".

Причина смерти пока официально не объявлена. Сообщается, что недавно африканец успешно сдал физический тест.