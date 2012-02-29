Чисора дисквалифицирован за драку

Всемирный совет по контролю за боксом дисквалифицировал на неопределенный срок британского боксера Дэвида Чисору за недостойное поведение, выразившееся в драке с Дэвидом Хеем на пресс-конференции после проигрыша Виталию Кличко, сообщает Би-би-си.



Как сообщал УНИАН, известный своим горячим нравом боец извинился за свой поступок на пресс-конференции в Мюнхене, когда обмен оскорблениями между ним и Хеем перерос в потасовку.



18 февраля 40-летний Виталий Кличко уверенно победил 28-летнего Чисору после 12-раундового поединка. До начала боя раззадоренный британец ударил по лицу соперника и вылил бутылку воды на его брата Владимира.