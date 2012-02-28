Сборная Украины отправилась в Израиль на первый матч в новом году

Во вторник утром, 28 февраля, сборная Украины чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Тель-Авив, на товарищеский матч со сборной Израиля.

Большинство игроков собрались на базе в Конча-Заспе в понедельник, а уже в Израиле к команде присоединятся "сборники" "Динамо", которые сейчас находятся в Израиле на межсезонном сборе. В Тель-Авиве украинцы отдохнут в гостинице, а уже вечером испытают стадион "Мошава".

Перед началом занятия наставник украинской дружины Олег Блохин пообщается с прессой на традиционной предматчевой пресс-конференции. Отметим, что сейчас украинцы потерпели лишь одну кадровую потерю: из-за травмы в Тель-Авив не поехал защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Таким образом, Блохин может рассчитывать на 19 игроков:

Вратари: Александр Шовковский ("Динамо"), Андрей Дикань ("Спартак" Москва).

Защитники: Богдан Бутко ("Ильичевец"), Александр Кучер ("Шахтер"), Виталий Мандзюк ("Днепр"), Тарас Михалик, Евгений Хачериди (оба - "Динамо"), Евгений Селин ("Ворскла").

Полузащитники: Александр Алиев, Денис Гармаш, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко (все - "Динамо"), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - "Днепр"), Сергей Назаренко ("Таврия"), Анатолий Тимощук ("Бавария" Мюнхен).

Нападающие: Андрей Воронин ("Динамо" Москва), Марко Девич ("Металлист"), Артем Милевский ("Динамо"). Напомним, что матч состоится в среду, 29 февраля, в городе Петах-Тиква. Начало игры - в 19:00.

ТСН