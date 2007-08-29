”Ливерпуль”, ”Лацио” и ”Рейнджерс” пробились в групповой этап ЛЧ

Прошлогодний финалист футбольной Лиги чемпионов без труда заработал место в групповом этапе нового розыгрыша. В третьем отборочном раунде "Ливерпуль" легко одолел "Тулузу" с общим счетом 5:0. Две недели назад во Франции красные выиграли с минимальным результатом. Во вторник вечером Питер Крауч открыл счет на 18-й минуте, а затем Сами Хююпя и Дирк Куйт сняли все вопросы по поводу победителя. Соперники пятикратного чемпиона Европы по группе определятся на жеребьевке в четверг. А "Тулуза" днем позже впервые за 20 лет примет участие в жеребьевке первого круга Кубка УЕФА.

"Лацио" грозил вылет из Лиги чемпионов, но в конце концов итальянцы одержали убедительную победу над "Динамо" в Бухаресте и прошли в групповой этап. После ничьей 1:1 в Риме интрига в противостоянии была жива. А в первом тайме ответного поединка Флорин Брату вывел "красных псов" вперед, и показалось, что "Динамо" впервые попадет в основную сетку Лиги чемпионов. Но после перерыва "Лацио" преобразился. Томмазо Рокки быстро сравнял счет с пенальти. Затем Горан Пандев склонил чашу весов на сторону гостей, после чего Рокки оформил дубль - 3:1.

"Рейнджерс" не дал "Црвене Звезде" поразить свои ворота в Белграде и вышел в групповой этап благодаря домашней победе со счетом 1:0. Шотландцы осознанно отдали инициативу сопернику, но зато надежно отстояли в обороне и в итоге забронировали себе место в жеребьевке основной сетки, которая состоится в четверг. А чемпион Сербии так и не смог впервые пробиться в групповой этап.

Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

"Ливерпуль" (Англия) - "Тулуза" (Франция) 4:0 (Крауч, 19, Хюйпа, 49, Кюйт, 87, 90+1) (Первый матч 1:0)

"Динамо" (Румыния) - "Лацио" (Италия) 1:3 (Брату, 27 - Рокки, 47, пен., 65, Пандев, 54) (Первый матч 1:1)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 0:0. (Первый матч 0:1)

Матч "АЕК" (Греция) - "Севилья" (Испания) был перенесен на понедельник 3 сентября из-за трагической кончины футболиста испанского клуба Антонио Пуэрты.

В среду встречаются:

"Динамо" (Украина) - "Сараево" (Босния)

"Шахтер" (Украина) - "Зальцбург" (Австрия)

"Бешикташ" (Турция) - "Цюрих" (Швейцария)

"Стяуа" (Румыния) - "БАТЭ" (Белоруссия)

"Андерлехт" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)

"Динамо" (Хорватия) - "Вердер" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Селтик" (Шотландия) - "Спартак" (Россия)

"Копенгаген" (Дания) - "Бенфика" (Португалия)

"Эльфсборг" (Швеция) - "Валенсия" (Испания)

"Русенборг" (Норвегия) - "Тампере" (Финляндия)

"Арсенал" (Англия) - "Спарта" (Чехия)

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