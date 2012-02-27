Перед Евро-2012 украинские стадионы опробуют школьники

В апреле-мае этого года в Украине состоится школьный чемпионат по футболу, посвященный проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время телемоста «Варшава-Киев. Сто дней до Евро-2012» сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, принять участие в таком турнире сможет каждый школьник, и каждый город сможет сформировать свою команду.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, матчи такого школьного чемпионата будут проходить на стадионах, которые будут принимать в Украине Евро-2012. Финал, сообщил он, состоится на стадионе «Олимпийский» непосредственно в Киеве.

«Мы договорились, что Мишель ПЛАТИНИ на «Олимпийском» вручит победителям кубок», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что в качестве призов предусмотрены билеты на матчи Евро-2012. В частности, победители школьного турнира получат билеты на финальный матч.