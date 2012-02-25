Кличко опровергает слухи о завершении спортивной карьеры

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО опровергает информацию, распространенную в СМИ, о завершении им спортивной карьеры.

Об этом В.КЛИЧКО заявил в комментарии УНИАН, пояснив, что его слова просто перетолковали.

Он обратил внимание на то, что сказал, что “готов в любой момент повесить боксерские перчатки на гвоздь”, а не что закончил карьеру в боксе.

“Как только я решу закончить спортивную карьеру, я соберу отдельную пресс-конференцию и заявлю об этом официально”, - сказал В.КЛИЧКО.

Как сообщалось, вчера появилась информация, что в интервью “ТСН-Особливе” Виталий КЛИЧКО признался, что бой с Дереком ЧИСОРОЙ был последним в профессиональной карьере и что он завершает спортивную карьеру, сосредоточившись на политической карьере.