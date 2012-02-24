Металлист вышел в 1/8 Лиги Европы

07:07, 24 февраля 2012
Спорт
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Результаты матчей

Выиграв ответный матч 1/16 Лиги Европы УЕФА, харьковский Металлист вышел в 1/8 турнира и 8 марта на своем поле сыграет с Олимпиакосом.

 

Металлист - Зальцбург 4:1 (Хинтереггер 28 авт., Кристальдо 62, Бланко 63, Марлос 87 - Янтшер 56). Первая игра 4:0.

Результаты остальных матчей

Спортинг - Легия 1:0 (2:2)

 

Шальке 04 - Виктория Пльзень 1:1 (1:1). После экстра-тайма 3:1

 

Атлетико - Лацио 1:0 (3:1)

 

Манчестер Юнайтед - Аякс 1:2 (2:0)

 

Андерлехт - АЗ 0:1 (0:1)

 

Олимпиакос

- Рубин 1:0 (1:0)

 

Бешикташ - Брага 0:1 (2:0)

 

Напомним, что ранее сыграли

 

Атлетик - Локомотив М 1:0 (1:2)

ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)

 

Стандард

- Висла (Краков) 0:0 (1:1)

ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0)

Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0)

Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)

Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)

 

Манчестер Сити - Порту 4:0 (2:1)

Команды, выделенные черным, вышли в 1/8. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные — 15 марта

Металлист - Олимпиакос

Спортинг - Манчестер Сити

Твенте - Шальке 04

Стандард - Ганновер

Валенсия - ПСВ

АЗ - Удинезе

Атлетико (Мадрид) - Бешикташ

МЮ - Атлетик (Бильбао)

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