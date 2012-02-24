Металлист вышел в 1/8 Лиги Европы

Результаты матчей

Выиграв ответный матч 1/16 Лиги Европы УЕФА, харьковский Металлист вышел в 1/8 турнира и 8 марта на своем поле сыграет с Олимпиакосом. Металлист - Зальцбург 4:1 (Хинтереггер 28 авт., Кристальдо 62, Бланко 63, Марлос 87 - Янтшер 56). Первая игра 4:0. Результаты остальных матчей Спортинг - Легия 1:0 (2:2) Шальке 04 - Виктория Пльзень 1:1 (1:1). После экстра-тайма 3:1 Атлетико - Лацио 1:0 (3:1) Манчестер Юнайтед - Аякс 1:2 (2:0) Андерлехт - АЗ 0:1 (0:1) Олимпиакос - Рубин 1:0 (1:0) Бешикташ - Брага 0:1 (2:0) Напомним, что ранее сыграли Атлетик - Локомотив М 1:0 (1:2) ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1) Стандард - Висла (Краков) 0:0 (1:1) ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0) Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0) Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2) Твенте - Стяуа 1:0 (1:0) Манчестер Сити - Порту 4:0 (2:1) Команды, выделенные черным, вышли в 1/8. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные — 15 марта Металлист - Олимпиакос Спортинг - Манчестер Сити Твенте - Шальке 04 Стандард - Ганновер Валенсия - ПСВ АЗ - Удинезе Атлетико (Мадрид) - Бешикташ МЮ - Атлетик (Бильбао)

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