Металлист вышел в 1/8 Лиги Европы
Результаты матчей
Выиграв ответный матч 1/16 Лиги Европы УЕФА, харьковский Металлист вышел в 1/8 турнира и 8 марта на своем поле сыграет с Олимпиакосом.
Металлист - Зальцбург 4:1 (Хинтереггер 28 авт., Кристальдо 62, Бланко 63, Марлос 87 - Янтшер 56). Первая игра 4:0.
Результаты остальных матчей
Спортинг - Легия 1:0 (2:2)
Шальке 04 - Виктория Пльзень 1:1 (1:1). После экстра-тайма 3:1
Атлетико - Лацио 1:0 (3:1)
Манчестер Юнайтед - Аякс 1:2 (2:0)
Андерлехт - АЗ 0:1 (0:1)
Олимпиакос
Олимпиакос- Рубин 1:0 (1:0)
Бешикташ - Брага 0:1 (2:0)
Напомним, что ранее сыграли
Атлетик - Локомотив М 1:0 (1:2)
ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)
Стандард
Стандард- Висла (Краков) 0:0 (1:1)
ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0)
Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0)
Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)
Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)
Манчестер Сити - Порту 4:0 (2:1)
Команды, выделенные черным, вышли в 1/8. Первые матчи пройдут 8 марта, ответные — 15 марта
Металлист - Олимпиакос
Спортинг - Манчестер Сити
Твенте - Шальке 04
Стандард - Ганновер
Валенсия - ПСВ
АЗ - Удинезе
Атлетико (Мадрид) - Бешикташ
МЮ - Атлетик (Бильбао)