Результаты матчей Лиги Европы

22:03, 23 февраля 2012
Спорт
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Металлист начинает игру

Завершились первые из сегодняшних ответных матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА

Атлетик - Локомотив М 1:0 (Первая игра - 1:2)

ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)

Стандард - Висла (Краков) 0:0 (1:1)

ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0)

Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0)

Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)

Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)

Напомним, что вчера сыграли

МСити - Порту 4:0 (2:1)

Команды, выделенные черным, выходят в 1/8

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В эти минуты начинаются матчи

Легия - Спортинг (2:2)

Металлист - Зальцбург (4:0)

Шальке 04 - Виктория Плзень (1:1)

Атлетико - Лацио (3:1)

Манчестер Юнайтед - Аякс (2:0)

Андерлехт - АЗ (0:1)

Олимпиакос - Рубин (1:0)

Бешикташ - Брага (2:0)

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