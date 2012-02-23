Результаты матчей Лиги Европы

Металлист начинает игру

Завершились первые из сегодняшних ответных матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА Атлетик - Локомотив М 1:0 (Первая игра - 1:2) ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1) Стандард - Висла (Краков) 0:0 (1:1) ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0) Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0) Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2) Твенте - Стяуа 1:0 (1:0) Напомним, что вчера сыграли МСити - Порту 4:0 (2:1) Команды, выделенные черным, выходят в 1/8 *** В эти минуты начинаются матчи Легия - Спортинг (2:2) Металлист - Зальцбург (4:0) Шальке 04 - Виктория Плзень (1:1) Атлетико - Лацио (3:1) Манчестер Юнайтед - Аякс (2:0) Андерлехт - АЗ (0:1) Олимпиакос - Рубин (1:0) Бешикташ - Брага (2:0)

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