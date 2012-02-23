Результаты матчей Лиги Европы
22:03, 23 февраля 2012Спорт
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Металлист начинает игру
Завершились первые из сегодняшних ответных матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА
Атлетик - Локомотив М 1:0 (Первая игра - 1:2)
ПСВ Эйндховен - Трабзонспор 4:1 (2:1)
Стандард - Висла (Краков) 0:0 (1:1)
ПАОК - Удинезе 0:3 (0:0)
Валенсия - Сток Сити 1:0 (1:0)
Брюгге - Ганновер 0:1 (1:2)
Твенте - Стяуа 1:0 (1:0)
Напомним, что вчера сыграли
МСити - Порту 4:0 (2:1)
Команды, выделенные черным, выходят в 1/8
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В эти минуты начинаются матчи
Легия - Спортинг (2:2)
Металлист - Зальцбург (4:0)
Шальке 04 - Виктория Плзень (1:1)
Атлетико - Лацио (3:1)
Манчестер Юнайтед - Аякс (2:0)
Андерлехт - АЗ (0:1)
Олимпиакос - Рубин (1:0)
Бешикташ - Брага (2:0)
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