22-летний игрок сборной Испании умер после сердечного приступа на поле (2 фото)
18:32, 28 августа 2007Спорт
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"Севилья" отменила ближайшие матчи
Защитник сборной Испании по футболу Антонио Пуэрта, выступавший в "Севилье", скончался во вторник 28 августа в госпитале "Вирген дель Росио" в результате сердечного приступа, который случился с ним в матче испанского чемпионата против "Хетафе" 25 августа.
|Антонио Пуэрта покидает поле в субботу 25 августа
Представители госпиталя отказались подтвердить смерть игрока, заявив, что в ближайшие часы будет выпущено официальное заявление. Однако Федерация футбола Испании подтвердила, что игрок национальной сборной скончался.
В результате смерти Пуэрты перенесены два ближайших матча "Севильи" – ответная игра квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК и игра чемпионата страны против "Осасуны".
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