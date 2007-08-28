22-летний игрок сборной Испании умер после сердечного приступа на поле (2 фото)

Защитник сборной Испании по футболу Антонио Пуэрта, выступавший в "Севилье", скончался во вторник 28 августа в госпитале "Вирген дель Росио" в результате сердечного приступа, который случился с ним в матче испанского чемпионата против "Хетафе" 25 августа.

22-летний футболист спустя полчаса после начала матча упал на поле, но смог самостоятельно добраться до раздевалки, где и потерял сознание.

Представители госпиталя отказались подтвердить смерть игрока, заявив, что в ближайшие часы будет выпущено официальное заявление. Однако Федерация футбола Испании подтвердила, что игрок национальной сборной скончался.

В результате смерти Пуэрты перенесены два ближайших матча "Севильи" – ответная игра квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК и игра чемпионата страны против "Осасуны".

Лента.ру